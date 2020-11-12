На одной из улиц Киева прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего на дороге образовался "бассейн", над которым стоит пар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео "мистики", которая происходит в одном из дворов столицы.

Улицу затопило горячей водой, в результате чего в воздухе стоит густой пар.

"Киношники могут снимать сцены Апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода похоже что будет не скоро. Киев, Порика, 9", - говорится в сообщении.

"Поскорее убирайте свои тачки...", "Смотрите на это с другой стороны, они повышают влажность, может благодаря этому скоро мы увидим осадки в виде снега", "Это дезинфекция улиц от коронавируса кипятком", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.