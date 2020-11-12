Дівчина не може пояснити, хто вона

У Києві розшукують родичів або знайомих дівчини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, зазначається, що дівчина не може пояснити, хто її родичі та як їх відшукати. Справою займаються правоохоронці на Подолі.

"Увага! Розшук родичів! Подільські правоохоронці знайшли дівчину, яка не може пояснити, хто її рідні та де їх знайти. Може хто впізнає дівчину або знає її батьків?" - йдеться в повідомленні.

При цьому немає інформації з приводу того, чому дівчина не може пояснити, хто вона та звідки. Також не вказано, скільки їй років та за яких обставин і де її було знайдено правоохоронцями.

Раніше повідомлялось, що у Києві безвісти зник 10-річний хлопчик. Відомо, що у середу, 11 листопада, дитина пішла з дому і так і не повернулась.

"Увага! Розшукується дитина! Солом’янським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Васько Єрмолай Русланович, 2010 року народження, який 11.11.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вигляд хлопчику 10 років, зріст - 165 см, худорлявої тілобудови, волосся - русяве коротке, на лобі є шрам. Також родичи хлопчика повідомили про його серйозне захворювання - аутизм.

Нагадаємо, дівчата влаштували пекельний дебош в поїзді по дорозі до Києва, відео: "бігали голими і кричали".

Як повідомляла Politeka, під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.