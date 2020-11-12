В Киеве разыскивают родственников или знакомых девушки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, отмечается, что девушка не может объяснить, кто ее родственники и как их отыскать. Делом занимаются правоохранители на Подоле.
"Внимание! Розыск родственников! Подольские правоохранители нашли девушку, которая не может объяснить, кто ее родные и где их найти. Может кто узнает девушку или знает ее родителей?" - говорится в сообщении.
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При этом нет информации по поводу того, почему девушка не может объяснить, кто она и откуда. Также не указано, сколько ей лет и при каких обстоятельствах и где она была найдена правоохранителями.
Ранее сообщалось, что в Киеве без вести пропал 10-летний мальчик. Известно, что в среду, 11 ноября, ребенок ушел из дома и так и не вернулся.
"Внимание! Разыскивается ребенок! Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетний Васько Ермолай Русланович, 2010 года рождения, который 11.11.2020 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на вид мальчику 10 лет, рост - 165 см, худощавого телосложения, волосы - русые короткие, на лбу есть шрам. Также родственники мальчика сообщили о его серьезном заболевании - аутизме.
Напомним, девушки устроили адский дебош в поезде по дороге в Киев, видео: "бегали голыми и кричали".
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