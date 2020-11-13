У Києві сталася перестрілка між правоохоронцями і порушниками правил дорожнього руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрільної поліції.
Так, близько четвертої години ранку у Києві на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР.
В поліції зазначили, що під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. В одного з пасажирів патрульні також побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів авто, чоловіки вибігли і салону та почали тікати.
Під час переслідування один із втікачів вистрілив у бік патрульного, в результаті чого поліцейський отримав три вогнепальних поранення. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним на місце події прибув ще один екіпаж.
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Трьох утікачів вдалось затримати неподалік від місця зупинки авто. У одного із затриманих виявили пістолет та гранати.
Пораненого патрульного відвезли до лікарні, інші учасники події не постраждали. Також відомо, що постраждалому патрульному 30 років.
"30-ти річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
В коментарях українці побажали швидкого одужання патрульному.
"Здоров'я патрульному! І швидкого одужання!", "Ого! Оце вже круто! Респект копам!", "Молодці!!! Хай одужує!!!", "Нормально так, 3 людини валять по поліцейських, а їм на допомогу прибув лише один екіпаж", "Коли у вас буде нормальний закон про застосування зброї? Чому застосування табельної зброї - ще досі феєрична новина?", "Чекаємо на відео з камер патрульних", - пишуть в коментарях.
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