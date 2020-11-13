В Киеве произошла перестрелка между правоохранителями и нарушителями правил дорожного движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, около четырех часов утра в Киеве на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД.

В полиции отметили, что инспекторы во время остановки и общения с водителей заметили в салоне троих мужчин, которые в это время сильно нервничали. У одного из пассажиров с собой была рация и кобура. Инспекторы начали разговор с пассажирами авто, и тогда мужчины выбежали из салона и пытались скрыться.

Во время преследования один из убегавших выстрелил в сторону патрульного, в результате чего полицейский получил три огнестрельных ранения. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным на место происшествия прибыл еще один экипаж.

Трех беглецов удалось задержать неподалеку от места остановки авто. У одного из задержанных с собой были гранаты и пистолет.

Раненого патрульного отвезли в больницу, другие участники происшествия не пострадали. Также известно, что пострадавшему правоохоранителю 30 лет.

"30-ти летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы пожелали скорейшего выздоровления патрульному.

"Здоровья патрульному! И скорейшего выздоровления!", "Ого! Вот это круто! Респект копам!", "Молодцы!!! Пусть выздоравливает!!!", "Нормально так, 3 человека валят по полицейским, а им на помощь прибыл только один экипаж", "Когда у вас будет нормальный закон о применении оружия? Почему применение табельного оружия - до сих пор феерическая новость?", "Спасибо патрульным! Моё чувство личной безопасности сейчас сильно выше, чем 5 лет назад. Много раз встречала патрульные машины в темноте на пустых улицах, где была только я на велике. Скорейшего выздоровления!" - пишут в комментариях.

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