В мережі з'явилось відео, яке виклав у своєму акаунті таксист, що скоїв смертельну ДТП у Києві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Vesti.

На опублікованих кадрах можна побачити, що водій, який наїхав на трьох людей, в результаті чого вони загинули на місці, їде по дорозі столиці, грубо порушуючи правила дорожнього руху. При цьому водій мчить на величезній швидкості.

Зупинися, поки зупинка не буде останньою", "Відвисай", - так підписував свої фото та відео таксист.

Слід зазначити, що після повідомлення про трагічну ДТП, винуватцем якої став таксист, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що водій нібито заснув за кермом через перевтому.

"Жорсткий контроль за таксистами, так, Антон Геращенко? Ось такі відео викладав у себе в Instagram таксист, який сьогодні вбив людей, в'їхавши в зупинку. Точно він заснув за кермом? Може бути давайте знизимо швидкість до 40 км/год? А раптом допоможе?" - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі про аварію, в результаті якої загинули дві людини. Зокрема, він написав, що таксист заснув за кермом, що і стало причиною трагедії.

"Сьогодні близько 8 00 ранку автомобіль з знаками служби таксі "Uber", водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм. За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", - написав Геращенко.

Він також наголосив, що в Україні десятиліттями блокується прийняття закону, що регулює роботу ринку послуг таксі - закону, який в тому числі встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на переробку за кермом.

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