Очевидці трагічної ДТП у Києві, в результаті якої загинуло двоє людей, розповіли про наслідки аварії

Як передає Politeka, у соцмережі кияни розповіли, що перебували неподалік від зупинки, у яку влетів таксист.

Трагедія сталася у п'ятницю, 13 листопада, близько восьмої години ранку.

Відомо, що таксист влетів у зупинку громадського транспорту та збив людей. В результаті ДТП загинули двоє жінок - 41 і 60 років.

"Я за 20 хвилин до цього там сигарети купував...", "Тільки що їхала з роботи і бачила ці дуже страшні наслідки, до яких пір на дорогах України буде гинути все більше і більше людей? Це говорить, що або ніхто не виконує правил, або ці правила не працюють. Виходячи з дому, ці люди залишали сиротами своїх рідних. До яких пір дороги будуть смертю, невже нема ніякого виходу? Не знаю, як писати, тому що крім слів болю і нецензурщини нема", "Скільки ще потрібно вбити людина, щоб Убер і Болт заборонили!? Яке небезпечне для людей підприємство! Кожна друга ДТП за участю таксі - це Убер і Болт!", "Я щойно там проїжджав, жесть", "Боже мій, як це страшно. Люди їхали на роботу і так безглуздо загинули. Доки буде продовжуватись вседозволеність і безнаказаність? У нас на дорогах стільки аварій, і стільки гине людей, ніби на фронті у роки ВВ війни", - пишуть в коментарях.

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