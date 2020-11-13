Взяв гроші і залишив далі лежати на землі

У Києві чоловіку стало зле і він втратив свідомість на вулиці, а перехожий вирішив скористатись ситуацією та обікрав його

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Києві на вулиці Жилянській чоловіку стало зле.

"Небайдужий, який проходив повз, вирішив допомогти йому, вкрав гроші та пішов у невідомому напрямку. Автор відео викликала швидку та поліцію, а її чоловік побіг за злодієм, але не встиг впіймати. Якщо впізнали негідника, напишіть нам в особисті повідомлення", - звертаються до киян.

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік лежить на землі, до нього підходить перехожий, дістає щось з його сумки, що стоїть на парапеті, та йде геть.

Раніше повідомлялось, що кияни вразили рівнем свого цинізму - у столиці з'явились автомати з обміну пластику на корм для безпритульних тварин, однак місцеві жителі вирішили ним користуватись по-своєму.

Так, "підприємливі" мешканці Києва тепер тут набирають корм для своїх вихованців. Зокрема, в мережі з'явилось відео, як дівчина кладе в автомат пластик, після чого висипається трохи корму, який, як задумувалось, має залишатись на тому ж місці, щоб його могли з'їсти безпритульні тварини. Однак дівчина дістала з кишені пакетик, склала туди корм і пішла.

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