Взял деньги и оставил дальше лежать на земле

В Киеве мужчине стало плохо и он потерял сознание на улице, а прохожий решил воспользоваться ситуацией и обокрал его

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киеве на улице Жилянской мужчине стало плохо.

"Неравнодушный, который проходил мимо, решил помочь ему, украл деньги и ушел в неизвестном направлении. Автор видео вызвал скорую и полицию, а ее муж побежал за вором, но не успел поймать. Если узнали негодяя, напишите нам в личные сообщения", - обращаются к киевлянам.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина лежит на земле, к нему подходит прохожий, достает что-то из его сумки, которая стоит на парапете, и изчезает.

Ранее сообщалось, что киевляне поразили уровнем своего цинизма - в столице появились автоматы по обмену пластика на корм для бездомных животных, однако местные жители решили им пользоваться по-своему.

Так, "предприимчивые" жители Киева здесь набирают корм для своих питомцев. В частности, в сети появилось видео, как девушка кладет в автомат пластик, после чего высыпается немного корма, который, как задумывалось, должен оставаться на том же месте, чтобы его могли съесть бездомные животные. Однако девушка достала из кармана пакетик, сложила туда корм и ушла.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

Ранее Politeka писала, что в Киеве перепалка бездомных закончилась трагедией видео.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.