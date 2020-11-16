У Києві стався черговий скандал у громадському транспорті - водій виштовхав літнього чоловіка з салону

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, сьогодні у маршрутці №227 водій витяг літнього чоловіка на вулицю, тому що той не сплатив за проїзд.

"Кльовий транспорт, а головне - прям усі правила пасажирських перевезень виконує", - йдеться у підписі до відео.

Під час суперечки і штовханина водій зазначив, що у пасажира немає посвідчення.

Також водій заявив, що пасажир прийшов, "як до себе додому", у відповідь на що чоловік пенсійноо віку неодноразово повторив, що у водія "будуть неприємності".

В коментарях кияни обурились поведінкою водія, зазначивши, що інші пасажири могли б заплатити за дідуся. Деякі ж, у свою чергу, наголосили, що чоловік пенсійного віку не був схожим на малозабезпеченого.

Раніше повідомлялось, що в київському метро різко зменшилася кількість пасажирів. Як свідчать дані про кількість пасажирів з 25 травня по 31 жовтня поточного року, за цей період метрополітеном скористалися всього 132,8 млн пасажирів. Для порівняння - в 2019 році, коли ще не було коронавірусу, метро скористалися 214,7 млн осіб. Тобто скорочення пасажиропотоку склало 40%.

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