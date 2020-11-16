В Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.
"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи к видео.
Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.
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Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".
В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.
Ранее сообщалось, что в киевском метро резко уменьшилось количество пассажиров. Как свидетельствуют данные о количестве пассажиров с 25 мая по 31 октября текущего года, за этот период метрополитеном воспользовались всего 132,8 млн пассажиров. Для сравнения - в 2019 году, когда еще не было коронавируса, метро воспользовались 214,7 млн человек. То есть сокращение пассажиропотока составило 40%.
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