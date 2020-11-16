У Києві люди влаштували барахолку прямо біля залізниці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Типовий Київ".

На опублікованому відео можна побачити, що люди продають різні речі прямо біля колії, коли поряд проїжджає потяг.

Відомо, що барахолку влаштували на станції Почайна.

"Ні, це не Індія. Це Київ, дитинко", - йдеться в підписі до відео.

У коментарях під відео кияни пишуть, що подібна торгівля на цьому місці розгортається кожні вихідні.

"Тю, ну так. Кожні вихідні таке бачу", "Був. Страшне місце", "Там так було останні 20 років точно", "Настають 90-ті!", "Ну от що з ними робити? Якщо їх прогнати з одного місця, вони перейдуть в інше", "Ну подобається їм барахлом торгувати! Думаєте, що з голоду пухнуть, чи наторговують більше, ніж на звичайній роботі?! То такий спосіб життя", - пишуть в коментарях.

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