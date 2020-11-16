В Киеве люди устроили барахолку прямо возле железной дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Типичный Киев".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди продают разные вещи прямо возле колеи, когда рядом проезжает поезд.

Известно, что барахолку устроили на станции Почайна.

"Нет, это не Индия. Это Киев, детка", - говорится в подписи к видео.

В комментариях под видео киевляне пишут, что подобная торговля на этом месте разворачивается каждые выходные.

"Тю, ну да. Каждые выходные такое вижу", "Был. Страшное место", "Там так было последние 20 лет точно", "Наступают 90-е!", "Ну вот что с ними делать? Если их прогнать с одного места, они перейдут в другое", "Ну нравится им барахлом торговать! Думаете, что с голоду пухнут, или наторговывают больше, чем на обычной работе?! То такой образ жизни", - пишут в комментариях.

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