У Києві припаркований на вулиці автомобіль облили кислотою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, київська родина розповіла, що їхню машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.

"Хочу висловити своє обурення, розпач і біль від того що з нами сталось... Наш автомобіль 09.11.20 в обід було облито кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше у цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу... Будемо вдячні за будь-яку інформацію очевидців і власників авто, в кого могло зберегтися відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.

В коментарях кияни зазначили, що подібні речі зазвичай не робляться просто так, і, вірогідно, власник авто комусь "перейшов дорогу".

"Просто так облили?", "Значить треба змінити свою поведінку і не буде ніхто нічого обливати", "Такі речі не робляться від балди. Явно повинен бути бекграунд. Особливо, якщо навколо машини все неушкоджене", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, розвезення сміття обернулося трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.