В Киеве припаркованный на улице автомобиль облили кислотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевская семья рассказала, что их машину облили кислотой, в результате чего пострадал ребенок.

"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того что с нами произошло... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту... Будем благодарны за любую информацию очевидцев и владельцев авто, у кого могло сохраниться видеонаблюдение", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне отметили, что подобные вещи обычно не делаются просто так, и, вероятно, владелец авто кому-то "перешел дорогу".

"Просто так облили?", "Значит надо изменить свое поведение и не будет никто ничего обливать", "Такие вещи не делаются от балды. Явно должен быть бэкграунд. Особенно, если вокруг машины все невредимо", - пишут в комментариях.

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