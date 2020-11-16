У моторошній ДТП в Києві, коли таксист в'їхав у людей, що стояли на зупинці, загинула 60-річна вчителька Антоніна Тесленко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

В день трагедії, 13 листопада, жінка їхала на роботу в школу. Про те, що дружина загинула, її чоловік дізнався, коли прибіг на місце аварії і знайшов її сумочку.

Родичка жінки розповіла, що вона пропрацювала в школі №288 в Києві близько 20 років.

Вранці у день трагедії Антоніна Іванівна їхала на роботу, у школі також працює її чоловік Анатолій. Вона повинна була змінити його. За словами родички, чоловік чекав на свою дружину, дзвонив їй. Однак ніхто не брав слухавку. Пройшов майже один урок, і тоді чоловік кинувся на пошуку дружини.

"Уже закінчився перший урок, а її все не було. Він попросив когось підмінити його і поїхав додому. Вдома її теж не було, не було речей. Таке враження, що вона поїхала на роботу. Тоді він вийшов на вулицю, там неподалік є базар. Став питати в людей, чи не бачили вони його дружину. І хтось розповів про аварію на зупинці. Він пішов туди", - розповіла родичка загиблої Антоніни.

На момент прибуття чоловіка на місце ДТП "швидка" вже відвезла Антоніну Іванівну до лікарні. Вона ще була жива, але померла у "швидкій" по дорозі в лікарню.

Чоловік Антоніни побачив на зупинці сумочку дружини, її речі, і тоді все зрозумів. Трохи пізніше йому повідомили, що дружина до лікарні не доїхала.

"Він каже: "Як я буду без неї? Я ж навіть пральну машину не вмію вмикати, ніколи цього не робив, не було необхідності. Тепер доведеться вчитися жити самому". У них не було дітей. Зазвичай у таких сім'ях чоловік і дружина дуже відчувають підтримку одне одного, з віком вони стають все більш прив'язаними одне до одного", - розповіла родичка загиблої.

Хоч своїх дітей у Антоніни Іванівни і не було, однак вона хрестила понад 10 дітей.

Як відомо, в результаті жахливої ДТП в Києві загинули дві жінки, ще двоє людей отримали травми. Одна жінка загинула на місці ДТП, а Антоніну відвезли на швидкій, але по дорозі в лікарню вона померла. За попередньою версією, водій таксі заснув за кермом, проте незадовго після трагедії в мережі спливли відео, які постив сам таксист. На опублікованих записах можна помітити, що водій дуже любив небезпечну їзду, грубо порушував ПДР і мчав на величезній швидкості.

Друга загибла була мамою двох дітей, тепер вони залишились сиротами.

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