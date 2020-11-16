У Києві заявили про замінування будівлі КМДА

Як передає Politeka, про це повідомляє "Київ оперативний".

Так, з'явилась інформація, що у Київській міській державній адміністрації закладено вибухівку.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб", - йдеться в повідомленні.

"Коли вони вже вгамуються", "Кличко з Туреччини приколюється", "КМДА - хай підривають!", "Це не жарти, а систематичні акції по дестабілізації ситуації в Києві. Чи ви вже забули, що агресія Росії і війна ще не закінчені!", - пишуть в коментарях.

Слід зазначити, що заяви про замінування тих чи інших будівель та об'єктів у Києві - не рідкість. Зазвичай такі повідомлення виявляються фейком.

Раніше повідомлялось, що будівлю Верховної Ради оточила поліція після анонімного повідомлення про мінування.

Згідно з даними, надійшла інформація про те, що Рада, нібито замінована. На місці працювала поліція, яка перекривала підходи до будівлі.

Також нещодавно станція метро Хрещатик в Києві і пересадка на станцію Майдан Незалежності були закриті через анонімне повідомлення про мінування.

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