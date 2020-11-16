В Киеве заявили о заминировании здания КГГА
Как передает Politeka, об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, появилась информация, что в Киевской городской государственной администрации заложена взрывчатка.
"Только что поступило сообщение о заминировании КГГА. На месте уже работают специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.
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"Когда они уже угомонятся", "Кличко из Турции прикалывается", "КГГА - пусть взрывают!", "Это не шутки, а систематические акции по дестабилизации ситуации в Киеве. Или вы уже забыли, что агрессия России и война еще не закончены!", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что заявления о заминировании тех или иных зданий и объектов в Киеве - не редкость. Обычно такие сообщения оказываются фейком.
Ранее сообщалось, что здание Верховной Рады окружила полиция после анонимного сообщения о минировании.
Согласно данным, поступила информация о том, что Раду якобы заминировали. На месте работала полиция, которая перекрывала подходы к зданию.
Также недавно станция метро Крещатик в Киеве и пересадка на станцию Майдан Независимости были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.
Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.
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Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.