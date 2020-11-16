В Киеве заявили о заминировании здания КГГА

Как передает Politeka, об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, появилась информация, что в Киевской городской государственной администрации заложена взрывчатка.

"Только что поступило сообщение о заминировании КГГА. На месте уже работают специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.

"Когда они уже угомонятся", "Кличко из Турции прикалывается", "КГГА - пусть взрывают!", "Это не шутки, а систематические акции по дестабилизации ситуации в Киеве. Или вы уже забыли, что агрессия России и война еще не закончены!", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что заявления о заминировании тех или иных зданий и объектов в Киеве - не редкость. Обычно такие сообщения оказываются фейком.

Ранее сообщалось, что здание Верховной Рады окружила полиция после анонимного сообщения о минировании.

Согласно данным, поступила информация о том, что Раду якобы заминировали. На месте работала полиция, которая перекрывала подходы к зданию.

Также недавно станция метро Крещатик в Киеве и пересадка на станцию Майдан Независимости были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

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