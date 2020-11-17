За добу у Києві було підтверджено ще 1143 випадків зараження на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Таким чином, за словами мера, динаміка захворюваності не йде на спад.

"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян", - повідомив Кличко.

Загалом, за даними мера, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 52 642.

При цьому, судячи зі статистики, серед хворих на коронавірус протягом минулої доби найбільше було жінок (636). Також ковід підтвердився у 422 чоловіків і у 85 дітей віком до 17 років.

Також Кличко повідомив, що за добу в Києві захворіло 45 медиків.

Шпиталізовано було 90 пацієнтів, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За весь період епідемії у Києві від коронавірусу одужати вдалось 19 126 людям.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - написав Кличко.

Як відомо, на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні ввели "карантин вихідного дня", яким передбачається закриття всіх магазинів, ТРЦ, спорт-залів і розважальних закладів з суботи до ранку понеділка.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.