У Києві власник електромобіля вирішив підзарядитись досить креативним і економним способом, чим викликав обурення у соцмережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на опублікованому фото можна побачити, що електрокар заряджається від вуличного ліхтаря.

"У гонитві за халявою всі методи хороші - в парку на Перова, 14, водій електромобіля Nissan вирішив зарядити своє авто прямо від ліхтарного стовпа", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до фото кияни висміяли такий вчинок власника електромобіля.

Раніше повідомлялось, що київська родина розповіла про те, як їхню машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.

"Хочу висловити своє обурення, розпач і біль від того, що з нами сталось... Наш автомобіль 09.11.20 в обід було облито кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше у цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу", - поскаржилась киянка.

Постраждалі від подібних інцидентів також закликали очевидців відгукнутись і надати наявну інформацію про те, що сталося.

Нагадаємо, розвезення сміття обернулося трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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