В Киеве владелец электромобиля решил подзарядиться достаточно креативным и экономным способом, чем вызвал возмущение в соцсети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на опубликованном фото можно увидеть, что электрокар заряжается от уличного фонаря.

"В погоне за халявой все методы хороши - в парке на Перова, 14, водитель электромобиля Nissan решил зарядить свое авто прямо от фонарного столба", - говорится в сообщении.

В комментариях к фото киевляне высмеяли такой поступок владельца электромобиля.

Ранее сообщалось, что киевская семья рассказала о том, как их машину облили кислотой, в результате чего пострадал ребенок.

"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того, что с нами произошло... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту", - пожаловалась киевлянка.

Пострадавшие от подобных инцидентов также призвали очевидцев откликнуться и предоставить имеющуюся информацию о случившемся.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

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