У Києві хлопець вистрибнув із вікна та вижив
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Інцидент стався на вулиці Герценка, 35.
"На Герцена, 35, хлопець вистрибнув з вікна. На щастя, вижив і був госпіталізований до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на опублікованому відео також видно момент ДТП патрульних з припаркованим авто.
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На оприлюднених кадрах видно, що авто патрульних під'їжджає до будинку та трохи чепляє припарковане надворі авто.
Наразі невідомо, з якого поверху та з яких причин хлопець стрибав з вікна. Також поки що немає інформації про стан здоров'я потерпілого.
Раніше повідомлялось, що у Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною.
Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші.
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