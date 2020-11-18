У Києві хлопець вистрибнув із вікна та вижив

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Інцидент стався на вулиці Герценка, 35.

"На Герцена, 35, хлопець вистрибнув з вікна. На щастя, вижив і був госпіталізований до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на опублікованому відео також видно момент ДТП патрульних з припаркованим авто.

На оприлюднених кадрах видно, що авто патрульних під'їжджає до будинку та трохи чепляє припарковане надворі авто.

Наразі невідомо, з якого поверху та з яких причин хлопець стрибав з вікна. Також поки що немає інформації про стан здоров'я потерпілого.

Раніше повідомлялось, що у Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною.

За даними столичних журналістів, що посилаються на власні джерела, грабіжник напав на жінку з дитиною серед білого дня на столичному Подолі, на вулиці Абрикосовій. У зловмисника в руці був ніж, погрожуючи яким він вимагав у жінки гроші. Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші.

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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