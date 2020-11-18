В Киеве парень выпрыгнул из окна и выжил

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Герценка, 35.

"На Герцена, 35, парень выпрыгнул из окна. К счастью, выжил и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на опубликованном видео можно заметить момент ДТП патрульных с припаркованным авто.

На обнародованных кадрах видно, что авто патрульных подъезжает к дому и немного цепляет припаркованное на улице авто.

Пока что неизвестно, с какого этажа и по каким причинам парень прыгал из окна. Также пока что нет информации о состоянии здоровья пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком.

По данным столичных журналистов, ссылающихся на собственные источники, грабитель напал на женщину с ребенком средь бела дня на столичном Подоле, на улице Абрикосовой. У злоумышленника в руке был нож, угрожая которым он вымогал у женщины деньги. Инцидент произошел около 12.30 в понедельник, 16 ноября. В это время 35-летняя женщина возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней внезапно подбежал мужчина и начал избивать ее по голове, требуя отдать ему деньги. При этом он угрожал киевлянке ножом. Она сумела вырваться и убежала от преступника, а вскоре его нашла и задержала полиция.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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