В Киеве парень выпрыгнул из окна и выжил
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на улице Герценка, 35.
"На Герцена, 35, парень выпрыгнул из окна. К счастью, выжил и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на опубликованном видео можно заметить момент ДТП патрульных с припаркованным авто.
Свадьба 19-летней внучки Софии Ротару со взрослым миллионером, отец не сдержал эмоций: "Всякую гадость..."
Оборвалась жизнь целителя, который спасал Данилко и Киркорова, осталось пророчество о вирусе: «Особо опасен будет до…»
Скандальная Асмус после развода с Харламовым нашла утешение в сладком "грехе": "Аж слюнки потекли"
Тимошенко с "новыми" губами и внешностью произвела фурор в Раде: "Улыбка все шире и шире"
На обнародованных кадрах видно, что авто патрульных подъезжает к дому и немного цепляет припаркованное на улице авто.
Пока что неизвестно, с какого этажа и по каким причинам парень прыгал из окна. Также пока что нет информации о состоянии здоровья пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Киеве средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком.
Инцидент произошел около 12.30 в понедельник, 16 ноября. В это время 35-летняя женщина возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней внезапно подбежал мужчина и начал избивать ее по голове, требуя отдать ему деньги. При этом он угрожал киевлянке ножом. Она сумела вырваться и убежала от преступника, а вскоре его нашла и задержала полиция.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.