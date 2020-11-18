У Києві водій маршрутки перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на проспекті Свободи патрульні поліцейські помітили маршрутку №180, водій якої розмовляв по мобільному телефону та був без маски під час перевезення пасажирів.

Коли поліцейський підійшов до водійських дверцят, водій на ім‘я Діма, той скинув пакетик із білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.

"Каже, що болить зуб, і тому приймає знеболюючі препарати, назву яких не знає, але тут і не озброєним оком видно, що він під кайфом", - йдеться в повідомленні.

Після зупинки водія маршрутки на місці очікували слідчо-оперативну групу, яка мала вилучити речовини і з'ясувати, чому водій у такому стані займається перевезенням пасажирів.

Водія маршрутки також мали відправити до лікаря-нарколога здавати тести.

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