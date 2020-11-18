У Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, в мережі з'явилось відео, як комунальник косить траву, яка вже помітно вкрита снігом.

"Сказано косити, будемо косити... СНІГ! The show must go on, motherfuc*er!" - йдеться у підписі до відео.

Також у пабліку нагадали, як нещодавно кияни висміювали, що комунальники косять листя на вулиці.

"З якою метою, навіщо він це робить?" - йшлося у підписі до відео.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні 18 листопада запам'ятається заморозками в східних регіонах і потеплінням на Заході. У центральних регіонах вдень буде плюсова температура, а вночі вона трохи опуститься нижче 0. Така ж погода очікується на півдні країни.

Найсильніше мороз вдарить по східних регіонах. У Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується -1...-3 градуси. Вночі буде особливо холодно - до -7 градусів. Далі, ближче до центру буде трохи тепліше. Так, у Дніпропетровській області вдень буде 0 градусів, але вночі також очікуються заморозки.

У Києві буде холодно. Вдень очікується 0-2 градуси, а вночі температура опуститься до -1...-3 градусів.

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