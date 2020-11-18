У київському метро дівчина влаштувала танці у вагоні, чим повеселила інших пасажирів

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на місцевому Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах можна побачити дівчину у яскравому вбранні, яка стоїть біля дверей і насолоджується власним танцем.

Автор відео іронізував з приводу вірогідного алкогольного сп'яніння дівчини, назвавши її "синьою". Вона також була одягнена в синю кофтинку та демонструвала свої таланти на синій гілці метро.

"Метро на синій гілці, синя дівчина в синій кофтині вирішила розважити оточуючих половецькими танцями. Начебто нічого особливого, розвеселило поєднання трьох "синіх" чинників", - йдеться в підписі до відео.

Раніше повідомлялось, що у Києві двоє юнаків стрибнули на вагон метро та поїхали, знімаючи це на телефон.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому двоє юнаків їдуть на метро дещо нестандартним способом - знаходячись зовні вагону. При цьому вони фіксують на собі смартфони, щоб знімати на відео свої "пригоди".

"Нещодавно одного з таких не стало. Просто на швидкості головою вдарився. На жаль, навіть такі історії зовсім не зупиняють подібних осіб", - йшлося у підписі до відео.

Кияни обурилися таким вчинком підлітків, зазначивши, що "нічому життя не вчить". Також в соцмережах нагадали, що після подібних випадків часто влаштовують збір коштів на лікування постраждалих.

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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