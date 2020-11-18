В киевском метро девушка устроила танцы в вагоне, чем повеселила других пассажиров
Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на местном Telegram-канале.
На опубликованных кадрах можно увидеть девушку в ярком наряде, которая стоит у двери и наслаждается собственным танцем.
Автор видео иронизировал по поводу вероятного алкогольного опьянения девушки, назвав ее "синей". Она также была одета в синюю кофточку и демонстрировала свои таланты на синей ветке метро.
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"Метро на синей ветке, синяя девушка в синей кофточке решила развлечь окружающих половецкими плясками. Вроде бы ничего особенного, развеселило сочетание трех "синих" факторов", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что в Киеве двое юношей прыгнули на вагон метро и уехали, снимая это на телефон.
Так, в сети появилось видео, на котором двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".
"Недавно одного из таких не стало. Просто на скорости головой ударился. К сожалению, даже такие истории совсем не останавливают подобных лиц", - говорилось в подписи к видео.
Киевляне возмутились таким поступком подростков, отметив, что "ничему жизнь не учит". Также в соцсетях напомнили, что после подобных случаев часто устраивают сбор средств на лечение пострадавших от собственных необдуманных поступков.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.