В Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в сети появилось видео, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом.

"Сказано косить, будем косить... Снег! The show must go on, motherfuc*er!" - говорится в подписи к видео.

Также в паблике напомнили, как недавно киевляне высмеивали, что коммунальщики косят листья на улице.

"С какой целью, зачем он это делает?"- говорилось в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 18 ноября запомнится заморозками в восточных регионах и потеплением на Западе. В центральных регионах днем будет плюсовая температура, а ночью она немного опустится ниже 0. Такая же погода ожидается на юге страны.

Сильнее всего мороз ударит по восточным регионам. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается -1...-3 градуса. Ночью будет особенно холодно - до -7 градусов. Дальше, ближе к центру, будет немного теплее. Так, в Днепропетровской области днем будет 0 градусов, но ночью также ожидаются заморозки.

В Киеве будет холодно. Днем ожидается 0-2 градуса, а ночью температура опустится до -1...-3 градусов.

Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.

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