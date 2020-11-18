В Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в сети появилось видео, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом.
"Сказано косить, будем косить... Снег! The show must go on, motherfuc*er!" - говорится в подписи к видео.
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Также в паблике напомнили, как недавно киевляне высмеивали, что коммунальщики косят листья на улице.
"С какой целью, зачем он это делает?"- говорилось в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что погода в Украине 18 ноября запомнится заморозками в восточных регионах и потеплением на Западе. В центральных регионах днем будет плюсовая температура, а ночью она немного опустится ниже 0. Такая же погода ожидается на юге страны.
Сильнее всего мороз ударит по восточным регионам. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается -1...-3 градуса. Ночью будет особенно холодно - до -7 градусов. Дальше, ближе к центру, будет немного теплее. Так, в Днепропетровской области днем будет 0 градусов, но ночью также ожидаются заморозки.
В Киеве будет холодно. Днем ожидается 0-2 градуса, а ночью температура опустится до -1...-3 градусов.
Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.
Ранее Politeka писала, что развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
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