Перехожий вирішив, що це вибухівка

У Києві дівчина оригінально повернула смартфон своєму колишньому, через що на місце з'їхались вибухотехніки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прессслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, дівчина за допомогою скотча причепила смарфон до автомобіля свого колишнього. Випадковий перехожий, побачивши таку "інсталяцію", подумав, що це вибухівка.

Столична поліція отримала виклик з приводу виявлення підозрілого предмета. Пильний перехожий помітив, що до автомобіля Porsche скотчем примотали сторонній предмет. Подія сталася на вулиці Станіславського.

На місце події одразу ж виїхали патрульні, рятувальники та вибухотехніки.

Патрульні обмежили доступ пішоходів та рух автомобілів до місця події задля безпеки громадян.

Згодом на місце прийшов власник авто та пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок - мобільний телефон.

На опублікованому фото можна побачити, що iPhone за допомогою скотча причепили до фари автомобіля.

"Добре те, що добре закінчується. Якщо ви виявили підозрілий предмет — звертайтеся на лінію 102", - йдеться в повідомленні патрульних.

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