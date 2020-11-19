Прохожий решил, что это взрывчатка

В Киеве девушка оригинально вернула смартфон своему бывшему, из-за чего на место съехались взрывотехники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, девушка с помощью скотча прицепила смарфон к автомобилю своего бывшего. Случайный прохожий, увидев такую "инсталляцию", подумал, что это взрывчатка.

Столичная полиция получила вызов по поводу обнаружения подозрительного предмета. Бдительный прохожий заметил, что к автомобилю Porsche скотчем примотали посторонний предмет. Происшествие случилось на улице Станиславского.

На место происшествия сразу же выехали патрульные, спасатели и взрывотехники.

Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.

Впоследствии на место пришел владелец авто и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

На опубликованном фото можно увидеть, что iPhone с помощью скотча прицепили к фаре автомобиля.

"Хорошо то, что хорошо кончается. Если вы обнаружили подозрительный предмет — обращайтесь на линию 102", - говорится в сообщении патрульных.

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