У Києві хлопця у стані алкогольного сп'яніння не пустили у громадський транспорт, тому він досить винахідливо вирішив цю проблему
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, хлопець після відмови зайти в салон вирішив їхати на даху тролейбуса.
"Бухого хлопця не пустили у тролейбус, і він поліз на дах, щоб їхати зверху. Це помітив водій і зігнав неадеквата, але той вирішив на пам’ять із собою прихопити якісь дроти", - йдеться в підписі до відео.
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Відомо, що інцидент стався у Київі, неподалік від станцієї метро "Мінська".
Раніше повідомлялось, що у Києві двоє юнаків стрибнули на вагон метро та поїхали, знімаючи це на телефон.
Так, у мережі з'явилось відео, на якому двоє юнаків їдуть на метро дещо нестандартним способом - знаходячись зовні вагону. При цьому вони фіксують на собі смартфони, щоб знімати на відео свої "пригоди".
"Нещодавно одного з таких не стало. Просто на швидкості головою вдарився. На жаль, навіть такі історії зовсім не зупиняють подібних осіб", - йшлося у підписі до відео.
Кияни обурилися таким вчинком підлітків, зазначивши, що "нічому життя не вчить". Також в соцмережах нагадали, що після подібних випадків часто влаштовують збір коштів на лікування постраждалих.
Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
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