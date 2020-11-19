Парень взял с собой какие-то провода "на память"

В Киеве парня в состоянии алкогольного опьянения не пустили в общественный транспорт, поэтому он достаточно изобретательно решил эту проблему

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, парень после отказа зайти в салон решил ехать на крыше троллейбуса.

"Бухого парня не пустили в троллейбус, и он полез на крышу, чтобы ехать сверху. Это заметил водитель и согнал неадеквата, но тот решил на память с собой прихватить какие-то провода", - говорится в подписи к видео.

Известно, что инцидент произошел в Киеве, неподалеку от станции метро "Минская".

Ранее сообщалось, что в украинской столице двое юношей нашли себе сомнительное и явно не безопасное "развлечение". Так, подростки прыгнули на вагон метро и поехали, снимая это на телефон. На видео, появившемся в сети, можно наблюдать, как двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения". Позже записи таких "подвигов" появился в соцсети.

"Недавно одного из таких не стало. Просто на скорости головой ударился. К сожалению, даже такие истории совсем не останавливают подобных лиц", - сообщали в столичном паблике.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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