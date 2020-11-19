Пандемія б’є рекорди у столиці - за добу підтверджено 1348 нових випадків зараження і 34 смерті
Як передає Politeka, про це свідчать дані, опубліковані на Telegram-каналі мера Києва Віталія Кличка.
Слід зазначити, що обидва показники є найвищими з початку пандемії.
"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян", - повідомив Кличко.
Загалом, за даними мера, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203.
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Якщо говорити про добовий приріст хворих, серед них найбільше жінок. Так, захворіла 731 жінка, 554 чоловіка, а також 63 дитини.
Крім того, за добу в Києві захворіло півсотні медиків.
Шпиталізували 107 пацієнтів з 1348. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - звернувся Кличко до киян.
Раніше повідомлялось, що київські приватні лікарні вже повністю заповнені - вільних місць для хворих на коронавірус вже немає.
Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".
Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.
Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.