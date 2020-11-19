У Києві у трамвая відлетіло колесо прямо під час руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Зазначається, що інцидент трапився під час руху транспорту, через що заблоковано і рух інших трамваїв.
"На Чернігівщині, в бік ТРЦ "Проспект" всі трамваї стоять, тому що у одного з них відвалилося "колесо" і викотилося на дорогу", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах можна побачити, що трамвай стоїть на колії, а поряд на асфальті лежить колесо.
В коментарях кияни іронізують з приводу проблем з будь-якими видами громадського транспорту у столиці.
"Маршрутки закінчились - настала черга трамваїв", "Трамваї втомлені", "Захворів трамвайчик", "Добре, що не вибухнуло ще. Людей як худобу перевозять на сараях, сісти в це убожіще - себе не поважати", - пишуть під фотографіями.
Раніше повідомлялось, що у Києві хлопця у стані алкогольного сп'яніння не пустили у громадський транспорт, тому він досить винахідливо вирішив цю проблему - після відмови зайти в салон він вирішив їхати на даху тролейбуса. Це помітив водій і зігнав неадеквата, але той вирішив "на пам’ять" із собою прихопити якісь дроти. Інцидент стався неподалік від станцієї метро "Мінська".
Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
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