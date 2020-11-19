В Киеве у трамвая отлетело колесо прямо во время движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел во время движения транспорта, из-за чего заблокировано и движение других трамваев.

"На Черниговщине, в сторону ТРЦ "Проспект" все трамваи стоят, потому что у одного из них отвалилось колесо и выкатилось на дорогу", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что трамвай стоит на пути, а рядом на асфальте лежит колесо.

В комментариях киевляне иронизируют по поводу проблем с любыми видами общественного транспорта в столице.

"Маршрутки закончились - настала очередь трамваев", "Трамваи уставшие", "Заболел трамвайчик", "Хорошо, что не взорвалось еще. Людей как скот перевозят на сараях, сесть в это убожище - себя не уважать", - пишут под фотографиями.

Ранее сообщалось, что в Киеве парня в состоянии алкогольного опьянения не пустили в общественный транспорт, поэтому он довольно изобретательно решил эту проблему - после отказа зайти в салон он решил ехать на крыше троллейбуса. Это заметил водитель и согнал неадеквата, но тот решил "на память" с собой прихватить какие-то провода. Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Минская".

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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