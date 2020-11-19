У Києві від коронавірусу померла жінка, яка протягом двох тижнів лікувалася вдома

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні №4 Євгена Дубровського в соцмережі.

За його словами, хвора на COVID-19 отримувала консультації лікаря і призначення по телефону.

"Минуле чергування у мене було дуже сумне. Воно не просто було важке, адже вже давно немає легких чергувань. Але, незважаючи на страшенну втому, ще й довелося крізь себе пропускати кричущий біль і печаль рідних. У мене померла пацієнтка. Померла через кілька годин. Бо врятувати її було вже неможливо. Адже час було витрачено..." - написав лікар.

Лікар розповів, що хвора протягом двох тижнів лікувалася вдома, і щодня в неї була висока температура - 39 градусів.

"Жодного разу лікар не бачив за цей період хвору. Лише кілька консультацій по телефону. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотика. І знову надважкій стан - сатурація при надходженні 51%. І летальний випадок. Винних не хочу шукати, адже вони з багатьох сторін. Вся система надання допомоги - єдина велика проблема", - написав Дубровський.

Лікар також озвучив власні невтішні прогнози щодо лікування хворих на ковід вдома.

"Я особисто впевнений, і нехай мене зрозуміють, або простять за необережні слова, стверджую – дистанційне лікування скоро всіх нас зведе в могилу", - написав він.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.