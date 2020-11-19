Поліція нагадала про статтю про догляд за непрацездатними батьками

У Києві патрульні знайшли рідних загубленої в стилиці жінки похилого віку, однак ті відмовились її забирати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

За словами патрульних, доньки пенсіонерки сказали, що "бабуся нам не потрібна".

Так, поліцейським Києва надійшло повідомлення про виявлення загубленої людини.

Прибувши на виклик, патрульних зустрів охоронець торгівельного центру. Чоловік помітив бабусю, яка протягом тривалого часу блукала, виглядала дуже розгубленою та втомленою. Охоронець вирішив звернутись по допомогу до поліції.

Поспілкувавшись з жінкою, патрульні дізналися, що вона з Житомирської області, та не розуміє, яким чином опинилась в Києві.

Поліцейські зателефонували до колег з сусідньої області та з'ясували номера телефонів доньок загубленої. Вони також дізнались, що бабуся раніше вже перебувала у розшуку як зникла безвісти.

Радість інспекторів була не надто довгою, оскільки рідні жінки заявили, що забирати її не будуть, бо вона їм не потрібна.

Жінку привезли до відділку поліції, напоїли чаєм та нагодували.

Згодом в телефонному режимі інспектори провели бесіду з доньками, одна з яких все ж таки приїхала та забрала свою матір додому. "Дана ситуація знаходиться на контролі місцевого відділку поліції. Нагадуємо, що згідно з ст. 51 Конституції України повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це не просто закон, а моральний обов'язок", - наголосили в поліції.

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