В Киеве патрульные нашли родных потерянной в стилице женщины преклонного возраста, однако те отказались ее забирать
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
По словам патрульных, дочери пенсионерки сказали, что "бабушка нам не нужна".
Так, полицейским Киева поступило сообщение об обнаружении потерянного человека.
Прибыв на вызов, патрульных встретил охранник торгового центра. Мужчина заметил бабушку, которая долгое время бродила, выглядела очень растерянной и усталой. Охранник решил обратиться за помощью в полицию.
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Пообщавшись с женщиной, патрульные узнали, что она из Житомирской области, и не понимает, каким образом оказалась в Киеве.
Полицейские позвонили коллегам из соседней области и выяснили номера телефонов дочерей потерянной. Они также узнали, что бабушка ранее уже находилась в розыске как пропавшая без вести.
Радость инспекторов была не слишком долгой, поскольку родные женщины заявили, что забирать ее не будут, потому что она им не нужна.
Женщину привезли в отделение полиции, напоили чаем и накормили.
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