Полиция напомнила о статье о заботе о нетрудоспособных родителях

В Киеве патрульные нашли родных потерянной в стилице женщины преклонного возраста, однако те отказались ее забирать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

По словам патрульных, дочери пенсионерки сказали, что "бабушка нам не нужна".

Так, полицейским Киева поступило сообщение об обнаружении потерянного человека.

Прибыв на вызов, патрульных встретил охранник торгового центра. Мужчина заметил бабушку, которая долгое время бродила, выглядела очень растерянной и усталой. Охранник решил обратиться за помощью в полицию.

Пообщавшись с женщиной, патрульные узнали, что она из Житомирской области, и не понимает, каким образом оказалась в Киеве.

Полицейские позвонили коллегам из соседней области и выяснили номера телефонов дочерей потерянной. Они также узнали, что бабушка ранее уже находилась в розыске как пропавшая без вести.

Радость инспекторов была не слишком долгой, поскольку родные женщины заявили, что забирать ее не будут, потому что она им не нужна.

Женщину привезли в отделение полиции, напоили чаем и накормили.

Впоследствии в телефонном режиме инспекторы провели беседу с дочками, одна из которых все же приехала и забрала свою мать домой. "Данная ситуация находится на контроле местного отделения полиции. Напоминаем, что согласно ст. 51 Конституции Украины совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это не просто закон, а моральный долг", - подчеркнули в полиции.

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