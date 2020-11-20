На Буковині безвісти пропав 10-річний Іван Кужель

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням з посиланням на інформацію ГУ НП в Чернівецькій області.

Про зникнення сина в Кельменецький відділі поліції заявив його батько, житель села Слобідка. За його словами, 19 листопада близько опыв на п'яту вечора Іван пішов з дому в невідомому напрямку.

Чоловік додав, що хлопчик мав намір відправитися до сестрі у Вінницьку область.

Прикмети дитини: середнього зросту, міцної статури.

Був одягнений у коричневу камуфляжну куртку, світлі штани і чорні чоботи.

На розшук дитини орієнтовано слідчо-оперативну групу та особовий склад Кельменецького відділу поліції, інспекторів ювенальної превенції та всі наряди поліції Чернівецької області.

Якщо комусь відома інформація про місцезнаходження Івана, прохання повідомити інформацію за телефоном "102".

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14 листопада Оксана Павличенко 1999 року народження з дворічним сином Тимофієм пішла з дому в місті Богодухові і досі не повернулися.

Прикмети Оксани: на вигляд жінці 25-30 років, зріст — 155-160 сантиметрів, статура худорлява, волосся темне довге, ніс прямий, губи тонкі.

У поліції просять усіх, кому щось відомо про місцезнаходження Оксани Павличенко з сином, звернутися за телефоном 099-51-02-007 або (05758) 3-21-02.

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При цьому немає інформації з приводу того, чому дівчина не може пояснити, хто вона і звідки. Також не вказано, скільки їй років і за яких обставин і де вона була знайдена правоохоронцями.

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