У Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ

Як передає Politeka, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування об'єкта на вулиці Хрещатик.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Наразі відвідувачів евакуювали, триває перевірка", - повідомили патрульні.

Правоохоронці не зназначили, про який саме ТРЦ йде мова, проте, вочевидь, це ЦУМ.

В коментарях до новини кияни іронізували з приводу того, як часто у столиці "мінують" об'єкти.

"Знову?", "П'ятниця карантинного дня", "Карантин, розважаються, як можуть", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві дівчина оригінально повернула смартфон своєму колишньому, через що на місце з'їхались вибухотехніки.

Так, дівчина за допомогою скотча причепила смарфон до автомобіля свого колишнього. Випадковий перехожий, побачивши таку "інсталяцію", подумав, що це вибухівка. Столична поліція отримала виклик з приводу виявлення підозрілого предмета. На місце події одразу ж виїхали патрульні, рятувальники та вибухотехніки.

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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