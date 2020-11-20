В Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ
Как передает Politeka, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.
Отмечается, что правоохранители получили сообщение о заминировании объекта на улице Крещатик.
"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, ведется проверка", - сообщили патрульные.
"Проявляли агрессию": подробности закулисья "Холостячки", что довелось пережить Ксении Мишиной
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
Галкин, Наташа Королева и Лорак среагировали на сына Собчак, который не похож на Виторгана: "Ну надо же!"
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне, которого скрывают от публики: "Занял первое место в..."
Правоохранители не определили, о каком именно ТРЦ идет речь, однако, вероятно, что это ЦУМ.
В комментариях к новости киевляне иронизировали по поводу того, как часто в столице "минируют" объекты.
"Опять?", "Пятница карантинного дня", "Карантин, развлекаются, как могут", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Киеве девушка оригинально вернула смартфон своему бывшему, из-за чего на место съехались взрывотехники.
Так, девушка с помощью скотча прицепила смарфон к автомобилю своего бывшего. Случайный прохожий, увидев такую "инсталляцию", подумал, что это взрывчатка. Столичная полиция получила вызов по поводу обнаружения подозрительного предмета. На место происшествия сразу же выехали патрульные, спасатели и взрывотехники.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.