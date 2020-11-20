В Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ

Как передает Politeka, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о заминировании объекта на улице Крещатик.

"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, ведется проверка", - сообщили патрульные.

Правоохранители не определили, о каком именно ТРЦ идет речь, однако, вероятно, что это ЦУМ.

В комментариях к новости киевляне иронизировали по поводу того, как часто в столице "минируют" объекты.

"Опять?", "Пятница карантинного дня", "Карантин, развлекаются, как могут", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка оригинально вернула смартфон своему бывшему, из-за чего на место съехались взрывотехники.

Так, девушка с помощью скотча прицепила смарфон к автомобилю своего бывшего. Случайный прохожий, увидев такую "инсталляцию", подумал, что это взрывчатка. Столичная полиция получила вызов по поводу обнаружения подозрительного предмета. На место происшествия сразу же выехали патрульные, спасатели и взрывотехники.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.