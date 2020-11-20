Прийдешня зима в Україні буде теплішою, ніж раніше, проте не обійдеться без "сюрпризів"

Зокрема, очікуються різкі зміни і перепади температури, повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда журналістам програми "Сніданок 1+1".

"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погоди. Також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози і похолодання будуть, але короткочасними, хоча досить жорсткими", – прогнозує головний синоптик країни.

Він також підкреслив, що до Києва вже прийшла календарна зима, і сніг у цей час – це не дивина, оскільки він обумовлений атмосферним фронтом, а також холодним повітрям з північного заходу.

Раніше синоптик Леонід Горбань розповідав, що з середини листопада і до кінця місяця температура буде тричі йти в мінус. І серйозне похолодання варто очікувати 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада.

З 18 по 28 грудня очікується тривалий морозний період, коли температура повітря буде опускатися на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня та 27-28 грудня можливий снігопад. За прогнозом Горбаня, в день святого Миколая в Україні буде мороз і сніг.

До Нового року очікується відлига і підвищення температури до +3 градусів.

Нагадаємо, що новий циклон нещадний, синоптик попередила про погіршення погоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що мороз до -14 вдарить по українцях, кого атакують холоди.