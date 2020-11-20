На місці працюють рятувальники і медики

У Києві сталася серйозна пожежа в квартирі багатоповерхівки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, відомо, що причиною пожежі став навмисний підпал. Сусіди розповіли, що чоловік сам підпалив квартиру, тому що посварився із батьками.

Наразі потерпілим надають допомогу медики. Точної інформації щодо постраждалих поки що немає.

"Серйозна пожежа на вул. Ревуцького 25. Зі слів свідків, чоловік посварився з батьками та підпалив квартиру. На місце оперативно прибули бійці ДСНС та медики швидкої допомоги. На щастя, вдалося врятувати людей, медики надають допомогу", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що квартира, в якій сталася пожежа, знаходиться на першому поверсі.

Раніше повідомлялось, що у Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку.

Так, стало відомо про серйозну пожежу на Теремках - там загорівся ринок. Відомо, що на місце вже прибули рятувальники.

"Інформація про причини та постраждалих уточнюється. На місці працюють бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити стовп густого диму навколо ринку на Теремках.

Інформації про причини пожежі та постраждались наразі немає.

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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