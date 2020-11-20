На месте работают спасатели и медики

В Киеве произошел серьезный пожар в квартире многоэтажки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, известно, что причиной пожара стал умышленный поджог. Соседи рассказали, что мужчина сам поджег квартиру, потому что поссорился с родителями.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики. Точной информации о пострадавших пока нет.

"Серьезный пожар на ул. Ревуцкого 25. Со слов свидетелей, мужчина поссорился с родителями и поджег квартиру. На место оперативно прибыли бойцы ГСЧС и медики скорой помощи. К счастью, удалось спасти людей, медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что квартира, в которой произошел пожар, находится на первом этаже.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке.

Так, стало известно о серьезном пожаре на Теремках - там загорелся рынок. Известно, что на место уже прибыли спасатели.

"Информация о причинах и пострадавших уточняется. На месте работают бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть столб густого дыма вокруг рынка на Теремках.

Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.