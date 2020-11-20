В Киеве произошел серьезный пожар в квартире многоэтажки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, известно, что причиной пожара стал умышленный поджог. Соседи рассказали, что мужчина сам поджег квартиру, потому что поссорился с родителями.
Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики. Точной информации о пострадавших пока нет.
"Серьезный пожар на ул. Ревуцкого 25. Со слов свидетелей, мужчина поссорился с родителями и поджег квартиру. На место оперативно прибыли бойцы ГСЧС и медики скорой помощи. К счастью, удалось спасти людей, медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах видно, что квартира, в которой произошел пожар, находится на первом этаже.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке.
Так, стало известно о серьезном пожаре на Теремках - там загорелся рынок. Известно, что на место уже прибыли спасатели.
"Информация о причинах и пострадавших уточняется. На месте работают бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть столб густого дыма вокруг рынка на Теремках.
Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.