У Києві поліція оголосила план "Перехоплення" у зв'язку із злочином, що напередодні стався у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, столичні правоохоронці в рамках поліцейської операції "Перехоплення" розшукують авто Toyota Prado АА0011ТР срібного кольору. Щодо кольору правоохоронці не впевнені - він може бути і іншим.

Зазначається, що розшук авто пов'язаний із злочином, скоєним напередодні, 20 листопада, о 14.41. Мова йде про нанесення ножового поранення (проникаючого). Потерпілому пошкодили черевну стінку.

"Лікар йшов по території лікарні та побачив, що два чоловіки тягнуть потерпілого, який весь в крові. Швидко відправили в операційну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що злочин було скоєно на вул. Шовковичній, 31/1, у Печерському районі столиці.

Раніше повідомлялось, що у Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною. Грабіжник напав на жінку на столичному Подолі, на вулиці Абрикосовій. У зловмисника в руці був ніж, погрожуючи яким він вимагав у жінки гроші.

Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші.

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