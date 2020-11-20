В Киеве полиция объявила план "Перехват" в связи с преступлением, которое накануне произошло в столице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, столичные правоохранители в рамках полицейской операции "Перехват" разыскивают авто Toyota Prado АА0011ТР серебряного цвета. Относительно цвета правоохранители не уверены - он может быть и другим.
Отмечается, что розыск авто связан с преступлением, совершенным накануне, 20 ноября, в 14.41. Речь идет о нанесении ножевого ранения (проникающего). Пострадавшему повредили брюшную стенку.
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"Врач шел по территории больницы и увидел, что два мужчины тащат пострадавшего, который весь в крови. Быстро отправили в операционную", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что преступление было совершено на ул. Шелковичной, 31/1, в Печерском районе столицы.
Ранее сообщалось, что в Киеве средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком. Грабитель напал на женщину на столичном Подоле, на улице Абрикосовой. У злоумышленника в руке был нож, угрожая которым он вымогал у женщины деньги.
Инцидент произошел около 12.30 в понедельник, 16 ноября. В это время 35-летняя женщина возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней неожиданно подбежал мужчина и стал бить женщину по голове, требуя отдать ему деньги.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
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