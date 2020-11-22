Святошинський УП ДУНП у Києві розшукує дитину
Як передає Politeka, Сорока Олексій Віталійович, 2005 р. н., який 21.11.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.
На вигляд 14-15 років, зріст 152 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке, очі сірі. Має вади мовлення.
Був одягненый у чорну куртку, чорні джинси, сірий гольф, чорну шапку, чорне взуття.
При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».
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Як повідомляла Politeka, у Києві на проспекті Валерія Лобановського водій авто Chevrolet Aveo пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.
На щастя, на зупинці в цей час людей не було.
"Інші водії відразу ж кинулися до водія, який знаходився в несвідомому стані, витягли його з машини, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
Раніше Politeka писала, що киянин вирішив проїхатися на даху тролейбуса, відео: "був п'яний і в салон не пустили".
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.