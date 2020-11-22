Что известно о ребенке

Святошинский УП ГУНП в Киеве разыскивает ребенка

Как передает Politeka, Сорока Алексей Витальевич, 2005 г. н., который 21.11.2020 ушел из дома и по настоящее время не вернулся.

На вид 14-15 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серые. Имеет недостатки речи.

Был одет в черную куртку, черные джинсы, серый гольф, черную шапку, черную обувь.

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру «102».

Как сообщала Politeka, вКиеве на проспекте Валерия Лобановского водитель авто Chevrolet проехал через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

К большому счастью, на остановке в это время люди отсутствовали.

"Остальные водители сразу же бросились к водителю, который находился в бессознательном состоянии, вытащили его из автомобили, оказали первую помощь и передали медикам скорой", – идет речь в сообщении.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.