У Києві чоловік влаштував пожежу у квартирі, де проживали його літні батьки і сестра
Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, в будинку за адресою Ревуцького, 25, де 36-річний житель столиці підпалив легкозаймисті речі у своїй кімнаті, передає OBOZREVATEL.
На момент пожежі в трикімнатній квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки перебували батьки палія, яким 66 і 67 років, а також його 39-річна сестра. Пенсіонерів госпіталізували з отруєнням чадним газом, а сестрі медики надали допомогу на місці.
Прибулі на виклик рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
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За фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Що стало причиною такого вчинку чоловіка, належить з'ясувати правоохоронцям.
Раніше ми розповідали про те, що в ніч на 17 листопада в житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа.
По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.
"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі були врятовані чотири людини, з них троє дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали вісім осіб на безпечну відстань", - інформує ДСНС.
Нагадаємо, у Києві загорівся гуртожиток: понад сотня студентів опинилися на вулиці.
Раніше Politeka писала, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.
Також Politeka повідомляла, що у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа, жителі виявилися заручниками вогню.