У Києві чоловік влаштував пожежу у квартирі, де проживали його літні батьки і сестра

Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, в будинку за адресою Ревуцького, 25, де 36-річний житель столиці підпалив легкозаймисті речі у своїй кімнаті, передає OBOZREVATEL.

На момент пожежі в трикімнатній квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки перебували батьки палія, яким 66 і 67 років, а також його 39-річна сестра. Пенсіонерів госпіталізували з отруєнням чадним газом, а сестрі медики надали допомогу на місці.

Прибулі на виклик рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Що стало причиною такого вчинку чоловіка, належить з'ясувати правоохоронцям.

Раніше ми розповідали про те, що в ніч на 17 листопада в житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа.

По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі були врятовані чотири людини, з них троє дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали вісім осіб на безпечну відстань", - інформує ДСНС.

Нагадаємо, у Києві загорівся гуртожиток: понад сотня студентів опинилися на вулиці.

Раніше Politeka писала, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.

Також Politeka повідомляла, що у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа, жителі виявилися заручниками вогню.