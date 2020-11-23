В Киеве мужчина устроил пожар в квартире, где проживали его пожилые родители и сестра

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, в доме по адресу Ревуцкого, 25, где 36-летний житель столицы поджег легковоспламеняющиеся вещи в своей комнате, передает OBOZREVATEL.

На момент пожара в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажки находились родители поджигателя, которым 66 и 67 лет, а также его 39-летняя сестра. Пенсионеров госпитализировали с отравлением угарным газом, а сестре медики оказали помощь на месте.

Прибывшие на вызов спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Что стало причиной такого поступка мужчины, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на 17 ноября в жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

«Во время тушения с верхних этажей здания были спасены четыре человека, из них трое детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали восемь человек на безопасное расстояние», – информирует ГСЧС.

Напомним, в Киеве загорелось общежитие: более сотни студентов оказались на улице.

Ранее Politeka писала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.

Также Politeka сообщала, что в киевской многоэтажке вспыхнул пожар, жители оказались заложниками огня.